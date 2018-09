Morddrohungen in Wien-Liesing: Mann im Laufhaus festgenommen

In einem Laufhaus in Wien-Liesing kam es zum Streit.

In einem Laufhaus in Wien-Liesing kam es zum Streit.

Am Freitag um 0.45 Uhr wurde die Polizei in ein Laufhaus in der Triester Straße in Wien-Liesing gerufen. Grund dafür war ein 26-jähriger Österreicher der mehreren Menschen - unter anderem einem berüchtigten Wiener Rotlichtboss - gedroht haben soll.

Ein 26-jähriger Österreicher soll am Freitag um 0.45 Uhr in einem Laufhaus in der Triester Straße in Wien-Liesing eine 25-jährige Frau, einen 56-jährigen Mann und einen 28-jährigen Mann mit dem Umbringen bedroht haben. Grund dafür war, dass ihm die Dienstleistungen einer 25-jährigen Prostituierten nicht gepasst haben.

26-jähriger Freier beschimpft auch die Polizisten In weiterer Folge beschädigte der 26-Jährige eine Tür mit einem Fußtritt. Daraufhin wurde auch der 28-jährige Security-Mann wütend und fing an, den 26-Jährigen zu schlagen. Als schließlich die Beamten eintrafen, bedrohte der unzufriedene Freier auch diese mit dem Tod. Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, legten die Polizisten dem 26-jährigen Mann die Handschellen an. Dies macht den Mann jedoch noch wütender. “Wenns ma net die Handschellen abnehmts, bring i euch um”, drohte er ihnen. Der 26-jährige Mann wurde festgenommen und den 28-jährigen Sicherheitsmann erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.