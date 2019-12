Morddrohung sorgte für Großeinsatz der Polizei und WEGA in Wien-Penzing

Am Montagabend drohte ein 55-Jähriger damit, seine Nachbarn in Wien-Penzing zu erschießen. Die Polizei und die WEGA standen im Großeinsatz.

Ein 55-jähriger Tatverdächtiger (Stbg: Bosnien und Herzegowina) suchte am 23. Dezember gegen 21.40 Uhr die Wohnung des über ihm wohnenden Nachbarn in der Meiselstraße in Wien-Penzing auf und bedrohte den dort aufhältigen 24-jährigen Neffen des Wohnungsbesitzers mit dem Umbringen.