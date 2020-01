Morddrohung gegen Ehefrau: 46-Jähriger in Wien-Donaustadt festgenommen

Am Freitag eskalierte ein Ehestreit in der Schenk-Danzinger-Gasse in Wien-Donaustadt: Ein 46-Jähriger drohte seiner Frau mit dem Umbringen.

Polizisten versuchten am 3. Jänner gegen 16.15 Uhr einen Streit zwischen einem Ehepaar in dessen Wohnung in der Schenk-Danzinger-Gasse in Wien-Donaustadt zu schlichten.

Der Mann, ein 46-jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde jedoch zunehmend aggressiver.

Wien-Donaustadt: 46-Jähriger drohte Ehefrau mit dem Umbringen

In Anwesenheit der Beamten bedrohte der 46-Jährige seine Frau mit dem Umbringen, daher wurde gegen ihn die vorläufige Festnahme ausgesprochen.

Daraufhin flüchtete der Mann aus der Wohnung in das Stiegenhaus. Die Beamten konnten ihn rasch einholen, da schlug und trat er in Richtung der Polizisten. Nur unter Anwendung von Körperkraft und dem Anlegen von Hand- und Fußfesseln konnte der Tobende beruhigt werden.