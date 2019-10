Mordalarm in Wien: Verweste Leiche in Wohnung entdeckt

Am Freitag wurde eine männliche Leiche in einer Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt erneut wegen Mordverdacht gegen einen unbekannten Täter.

Leiche in Wien: Freude hatten Polizei verständigt

45-Jähriger in Wien getötet: Polizei ermittelt wegen Mordes

Wien-Floridsdorf: Leiche in Kühltruhe entdeckt

Erst einen Tag zuvor, am Donnerstag, war in Floridsdorf in einer Kühltruhe in einem Keller eine bereits stark verweste Leiche gefunden worden. In dem Fall dürfte das Opfer - ein 42-jähriger Österreicher - eines natürlichen Todes gestorben sein. Er wohnte zuletzt bei einem 45-jährigen Freund, als sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte. Als er starb, geriet der Freund in Panik, verpackte die Leiche in Plastiksäcke und brachte sie in das Kellerabteil, gab er nunmehr gegenüber der Polizei an. Passiert sei dies bereits vor rund drei Jahren. Starker Verwesungsgeruch alarmierte die Nachbarn, am Donnerstag wurde der Tote gefunden. Der 45-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und noch am Freitag auf freiem Fuß wegen Störung der Totenruhe angezeigt.