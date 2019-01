Mordalarm in Wiener Neustadt: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Am 13. Jänner wurde die Leiche einer 16-Jährigen im Anton Wodica Park in Wiener Neustadt entdeckt. Die Polizei veröffentlicht nun die Fahndungsfotos des Verdächtigen.

Am 13. Jänner 2019, gegen 09.48 Uhr, wurde von mehreren Personen in Wiener Neustadt, Anton Wodica Park, eine weibliche Leiche aufgefunden. Diese war in einem Gebüsch abgelegt und mit Blättern und Ästen bedeckt.