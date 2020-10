In einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße wurde die Leiche eines Mannes entdeckt.

In einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße wurde die Leiche eines Mannes entdeckt. ©APA/HELMUT FOHRINGER

Mordalarm in Wien-Landstraße: Toter in Juweliergeschäft gefunden

Am Mittwochnachmittag wurde von Passanten die Leiche eines Mannes in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus.

Am 14. Oktober wurde eine männliche Person mit tödlichen Verletzungen gegen 16.05 Uhr in einem Juweliergeschäft in der Landstraßer Hauptstraße aufgefunden.

Toter in Wiener Juweliergeschäft: Passanten alarmierten die Polizei

Zufällig am Schaufenster vorbeigehende Passanten haben den leblosen Körper des Mannes entdeckt und die Polizei alarmiert. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Der Mann ist laut Polizei einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.