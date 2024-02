Mordalarm in Wien-Landstraße: Mutter und Tochter tot gefunden

In Wien-Landstraße sind am Freitag eine Mutter (51) und deren Tochter (13) tot aufgefunden worden.

Eine 51-Jährige und ihre 13-jährige Tochter sind am Freitag in Wien-Erdberg getötet aufgefunden worden. Die Mutter der 51-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Beamte öffneten die Wohnung in der Erdbergstraße und fanden die Frau und das Mädchen leblos vor, bestätigte die Polizei Informationen der APA. Bei beiden Personen konnte vom Notarzt nur der Tod festgestellt werden. Der Täter war vorerst unbekannt, die Ermittlungen laufen im familiären Umfeld.