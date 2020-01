Mordalarm in Wien-Floridsdorf: Frau tot in Wohnung aufgefunden

Am Dienstagabend wurde eine 28-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Obduktion ergab, dass die Frau umgebracht wurde.

Am Abend des 28. Jänner 2020 wurde eine 28-jährige Frau von ihrem Vater leblos in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Er wollte seine Tochter besuchen, da er schon länger nichts mehr von ihr gehört hatte.