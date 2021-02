Mordalarm in Wien-Favoriten: 52-Jähriger erstach Ehefrau

Am Mittwoch kam es in Wien-Favoriten zu einer tödlichen Messerattacke. Ein 52-Jähriger stach auf seine Ehefrau ein, für die 45-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Polizisten wurden am 3. Februar gegen 13.45 Uhr im Zuge ihres Streifendienstes in Wien-Favoriten von einem Mann angesprochen, dessen Kleidung und Hände Blut aufwiesen. Der 52-jährige Syrer gab an, seine Frau hätte ihn geschlagen und führte die Polizisten zu einer Wohnung.