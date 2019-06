Mordalarm in Wien-Favoriten: 24-Jähriger mit Messer getötet

In der Nacht auf Samstag kam es zu einer Messerattacke in Wien-Favoriten.

Am Freitag kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Männern in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten. Einer der beiden (24) verstarb in Folge einer Messerattacke.

Am 14. Juni gegen 22:35 Uhr kam es zwischen zwei Männern (24 und 26, beide polnische Staatsbürger) zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Wien-Favoriten.

Um die Streitigkeiten zu klären, gingen die beiden auf die Straße und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 26-jährige zog dabei ein Klappmesser und stach seinem Kontrahenten einmal in den Oberarm und einmal in den Hals. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei konnte den Mann in der Nähe des Tatorts anhalten und festnehmen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Trotz mehrfacher Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte, verstarb der 24-Jährige im Krankenhaus.

Der 26-Jährige sowie ein weiterer Bekannter, der in der Wohnung anwesend gewesen war und die Polizei verständigt hatte, werden im Laufe des Samstags einvernommen. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hoffmann. Ein bei den Männern durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei negativ.

Im Zuge einer Vernehmung zeigte sich der 26-Jährige zur Tat geständig. Als Motiv für die Tat nannte er einen Streit rund um die gemeinsame Wohnsituation in der Inzersdorfer Straße.