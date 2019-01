Mordalarm in Niederösterreich: Bisher noch keine Hinweise

Freitagmittag wurde eine Pensionistin tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Ermittlungen rund um die Todesursache laufen auf Hochtouren - bisher ohne Ergebnis.

Nach dem am Freitag zu Mittag in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckten Gewaltverbrechen an einer Pensionistin liefen die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten am Wochenende auf Hochtouren. Die 64-Jährige war in ihrer Wohnung offensichtlich erschlagen worden. Auf den oder die Täter gab es noch keine Hinweise.

Niederösterreich: Fünf Frauenmorde in weniger als drei Wochen

Der Fall in Ebergassing ist die bereits fünfte tödliche Gewalttat an einer Frau in Niederösterreich in diesem Jahr bzw. in weniger als drei Wochen. Die Serie hatte am 8. Jänner ihren Anfang genommen, als eine 40-Jährige in Amstetten erstochen worden war. Einen Tag später wurde eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in Wiener Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen in einem Park entdeckt. Der Tod des Mädchens trat laut Obduktion durch Ersticken ein. Am vergangenen Montag wurde in Tulln eine 32-Jährige durch Stiche mit einem Dolch umgebracht.