Am Dienstag wurde eine Mopedlenkerin in Wien-Alsergrund von einem Pkw abgedrängt und kam dabei zu Sturz.

Mopedlenkerin in Wien-Alsergrund wurde ins Krankenhaus gebracht

Weiters gab sie an, dass der PKW plötzlich auf ihre Spur wechselte. Die 22- Jährige musste daraufhin nach rechts Richtung Randstein ausweichen und stark abbremsen, wobei die Frau mitsamt ihrem Fahrzeug zu Stutz kam. Die Lenkerin wurde vor Ort durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge mit mehreren Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus verbracht.