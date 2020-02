Mopedlenker baute Unfall: Reanimation in Wien-Ottakring

Die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und Berufsrettung mussten am Freitag in der Johann-Staud-Straße einen Mann wiederbeleben, der zuvor mit einem Moped schwer gestürzt war.

Am 31. Jänner wurden Polizeibeamte gegen 15.35 Uhr von einer Pkw-Lenkerin auf einen verletzten Mopedlenker aufmerksam gemacht. Im Bereich der Johann-Staud-Straße in Wien-Ottakring fanden sie den Mann regungslos am Gehsteig liegend vor.