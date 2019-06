Mopedlenker baute mit 2,16 Promille Unfall in Wien-Rudolfsheim

Mit 2,16 Promille im Blut krachte ein Mopedlenker am Donnerstag gegen ein Auto in Wien-Rudolfsheim.

Am 26. Juni kam ein 55-jähriger Mopedlenker vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei einem Abbiegemanöver in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim von seiner Fahrspur ab und stieß frontal gegen ein in der Gegenrichtung bei einer Ampel angehaltenes Auto. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Lenker des stehenden Pkw (43) blieb unverletzt.