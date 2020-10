Moped-Lenker bedrohte 27-Jährigen mit Schusswaffe: Festnahme

Am Sonntagnachmittag kam es zwischen einem Pkw-Lenker und einem Moped-Lenker zu einem Streit. Schließlich bedrohte der Moped-Lenker den Pkw-Lenker mit einer Schusswaffe.

38-Jähriger in Wien festgenommen

Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse antreffen. In der Wohnung wurden diverse Schreckschusswaffen, Messer sowie ein Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Den Streit gab der Mann auch zu, allerdings will er nicht mit einer Schusswaffe, sondern "nur mit einem Messer" gedroht haben . Der 38-Jährige erhielt ein vorläufiges Waffenverbot und wurde festgenommen.