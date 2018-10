Moped-Dieb stand unter Drogen: In Wien-Liesing gegen Hausmauer geprallt

Zwei jugendliche Moped-Diebe gaben sich in der Nacht auf Donnerstag eine Verfolgungsjagd durch Wien-Liesing. Wie sich herausstellte, stand der 17-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse (Stadtpolizeikommando Meidling) befanden sich während ihres Streifendienstes wegen einer anderen Amtshandlung im 23. Bezirk, als ihnen gegen 04.20 Uhr plötzlich in der Ziedlergasse ein Leichtmotorrad begegnete, auf dem zwei junge Männer ohne Helm unterwegs waren.

Als sie das Duo anhalten wollten, drehte der Motorradfahrer plötzlich um und raste davon. Die Verfolgungsjagd führte durch die Ziedlergasse, über den Kirchenplatz, gegen die Einbahn der Levasseurgasse, weiter über den Atzgersdorfer Platz in die Breitenfurter Straße und bis zur Knotzenbachgasse. Sämtliche Aufforderungen, stehen zu bleiben – unter anderem durch den Außenlautsprecher – wurden vom Tatverdächtigen ignoriert. Der Bursche setze seine Flucht fort, missachtete zahlreiche Vorschriften und fuhr in Schlangenlinien.

(Bild: LPD Wien)

Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen das Fahrzeug zuvor in Wien-Liesing gestohlen hatten. Außerdem nahmen die Beamten beim 17-jährigen Fahrer starken Marihuana-Geruch wahr. Eine Amtsärztin stellte später im Krankenhaus eine Beeinträchtigung durch Suchtgift fest.

Beide Jugendlichen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls, der Fahrer zusätzlich wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrens in einem durch Suchtmittel beeinträchtigen Zustand sowie wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen im Straßenverkehr angezeigt. Am Moped und an der Hausfassade entstand Sachschaden