Montenegros Präsident Milatović in Wien

Montenegros Präsident Jakov Milatović stattet Wien einen Besuch ab.

Van der Bellen hält eine "realistische Beitrittsperspektive" für die Westbalkan-Länder angesichts der russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als "wichtiger denn je". Montenegro sieht er dabei als "Frontrunner", wie er anlässlich des Besuchs des montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatović am Donnerstag in Wien sagte. Es sei "realistisch", dass der kleine Adriastaat bis 2028 EU-Mitglied ist.

Alle Verhandlungskapitel geöffnet

Der Beitritt des Westbalkans zur Europäischen Union sei der "einzige Garant der Stabilität und des Wohlstandes in dieser Region Europas", zeigte sich Milatović überzeugt. In der Vergangenheit habe "mangelnde Präsenz" der EU auf dem Westbalkan dazu geführt, dass bestimmte Länder ihren Einfluss in der Region vergrößerten, sagte Milatović und nannte konkret China und Russland.

Warnung von Van der Bellen

Es war der erste Besuch eines montenegrinischen Präsidenten in Österreich seit der Unabhängigkeit. 2006 spaltete sich Montenegro von Serbien ab. Van der Bellen sprach von einem "Zeichen der Freundschaft zwischen Österreich und Montenegro sowie als Symbol des österreichischen Engagements am Westbalkan." Er unterstrich die Wichtigkeit der bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Montenegro, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Energie. Präsident Milatović hoffte auf mehr direkte Investitionen von österreichischen Unternehmen in Montenegro. Derzeit liegt Österreich unter den Top-10 bei den Direktinvestitionen, künftig soll es nach Wünschen Milatovićs in die Top-5 aufsteigen. Van der Bellen hob zudem die Kooperation im Bereich Berufsbildung mit Blick auf den Fachkräftemangel hervor.