Montag brachte nächstes Erdbeben in Wiener Neustadt

Die neue Woche hat ein weiteres schwaches Erdbeben in Wiener Neustadt (Niederösterreich) gebracht. Die Magnitude lag bei 1,7, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Fünf Erdbeben im Raum Wiener Neustadt

Binnen acht Tagen hat die Erde im Raum Wiener Neustadt somit fünfmal gebebt. Am Sonntag vergangener Woche in den frühen Morgenstunden hatten die Erschütterungen die Magnitude 2,4, am Mittwochabend 2,2 erreicht. Beide Male wurde das Erdbeben laut ZAMG "zum Teil deutlich verspürt". Am Donnerstagabend wurden Erschütterungen der Stärke 2,1 bzw. 1,7 registriert.