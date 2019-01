Der Mondscheinbazar in Wien öffnet am Samstag um 17 Uhr seine Pforten.

Der Mondscheinbazar in Wien öffnet am Samstag um 17 Uhr seine Pforten.

Mondscheinbazar in der Wiener Ottakringer Brauerei startet ins Jahr 2019

Der Mondscheinbazar in der Wiener Ottakringer Brauerei geht in die nächste Runde. Zum ersten Mal im Jahr 2019 findet das Kultevent am Samstag statt.

Der 25. Mondscheinbazar findet am 5. Jänner 2019 in der Ottakringer Brauerei statt. Beim Kultevent in Wien sorgen wieder zahlreiche Stände, Food Trucks und ein vielfältiges Bühnenprogramm für gute Unterhaltung.

100 Stände erwarten die Besucher auf drei Stockwerke verteilt. Um 17 Uhr startet der Mondscheinbazar. Und um seinem Namen alle Ehre zu bereiten, darf bis 23 Uhr zwischen den Verkaufstischen flaniert und darauf gestöbert werden.

Mondscheinbazar – Der Wiener Nachtflohmarkt Datum: 5. Jänner 2019

Uhrzeit: 17:00 bis 23:00 Uhr

Eintritt: 3 Euro (Kinder unter 12 Jahren kostenlos)