Mondscheinbazar #28 in der MGC Messe Halle Wien

Am 11. Mai ist es wieder soweit. Der Mondscheinbazar #28 findet in der MGC Messe Halle in Wien statt und hält tolle Angebote für die Besucher bereit.

Der nächste Mondscheinbazar steht kurz bevor. Am 11. Mai findet der bekannte Nachtflohmarkt in der neuen Location, der MGC Messe Halle im 3. Wiener Gemeindebezirk statt. Falls Interesse besteht dort auszustellen, es gibt noch Restplätze.

Die Besucher erwartet auf 1.700 Quadratmetern nicht nur mehr Platz, sondern auch ein Showprogramm und Food Trucks. Die ersten 200 Besucher bekommen wieder ein tolles Goodie-Bag überreicht – befüllt mit Kleinigkeiten.

Mondscheinbazar #28 in Wien Datum: 11. Mai 2019

Uhrzeit: 17:00 bis 23:00 Uhr

Eintritt: Kulturbeitrag 3€ (Kinder bis 12 Jahre kostenlos)

Adresse: MGC Messe Halle Wien, Leopold-Böhm-Straße 8, 1030 Wien