Monatlicher Corona-Bonus für Pflegekräfte gefordert

Hilfe für die Helferinnen in der Coronakrise fordern Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter des privaten Gesundheits- und Sozialbereichs. Unter anderem verlangen sie einen monatlichen Corona-Bonus.

Wertschätzung nur unzureichend in konkrete Maßnahmen umgesetzt

Der private Gesundheits- und Sozialbereich in Österreich habe sich gerade in der Corona-Pandemie "als eine der tragenden Säulen einer funktionierenden Gesellschaft bewährt", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der APA. Viele Pflegerinnen, Behindertenbetreuerinnen, Pädagoginnen oder Sozialarbeiterinnen seien aber am Ende ihrer Kräfte. Die Branche habe zwar viel verbale Wertschätzung erfahren, "diese wurde aber bisher nur unzureichend in konkrete Maßnahmen umgesetzt". So seien etwa die Bereitstellung und Finanzierung von Schutzausrüstungen und Tests noch immer nicht in allen Fällen befriedigend gelöst. Es brauche "dringend und rasch Maßnahmen, um einem Kollaps des Betreuungs- und Pflegesystems vorzubeugen".