Mögliches Fiaker-Verbot in Wiener Innenstadt: VGT erfreut

Den Sommer über dokumentierte der Verein Gegen Tierfabriken (VGT) Gesetzesverstöße im Wiener Fiakerwesen. Ein Petitionsausschuss am 4. November wird sich nun über die Verbots-Forderungen unterhalten.

Ein Unfall am Schwarzenbergplatz sorgte für besondere Aufmerksamkeit. Der VGT zeigt sich überzeugt, dass Wien kein passender Ort für Pferde ist. So wird in einer Aussendung darauf hingewiesen, dass selbst in New York Kutschen nur noch im Central Park unterwegs sind, Wien im Tierschutz im Vergleich hier sehr schwach ist.