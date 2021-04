Möbelhäuser machten mit "Lockdown droht" Werbung - Werberat tadelt

Weil sie mit "Lockdown droht" warben, beschwerten sich viele Leute über die Werbebotschaften zweier Möbelhäuser. Der Werberat appelliert an Kika/Leiner und XXXLutz künftig "sensibler" zu werben.

Gegen die zwei großen Möbelhäuser in Österreich, Kika/Leiner und XXXLutz, hat es eine große Beschwerdewelle gegeben. Die beiden Handelsfirmen hatten Anfang April in ganz Österreich Flugblätter verteilt und Zeitungsinserate geschaltet, in denen unter anderem stand: "Lockdown droht, jetzt Möbel sichern!" Der Werberat forderte die Möbelhäuser daraufhin auf, "in Zukunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen sensibler vorzugehen".