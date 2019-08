Modernster Store Europas: Hervis eröffnet Filiale auf Mariahilfer Straße

Am 24. August eröffnet auf der Mariahilfer Straße eine neue Hervis Filiale. Dabei handelt es sich um den modernsten Hervis-Store Europas.

Auf der Wiener Mariahilfer Straße eröffnet am 24. August eine neue Hervis-Filiale. Auf einer Verkaufsfläche von 1.400 Quadratmeterwerden die neusten Produkte und Trends aus Sport und Lifestyle angeboten.

Frisches Storekonzept in Hervis Filiale auf Mariahilfer Straße



In der Filiale auf der Mariahilfer Straße 36 ein frisches Storekonzept mit innovativem Shoppingservice. „Auch in diesem Jahr haben wir bereits starke Expansionspläne umgesetzt, die wir bis Ende 2019 noch weiterführen. Mit der Eröffnung auf der Mariahilfer Straße 36 investieren wir in einen Standort, der neue Maßstäbe punkto Store Design und Kundenservice setzt“, so Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt.

Neu in der Filiale ist die "Pick up Lounge". Hier können Kunden nach dem "click-collect-chill"-Prinzip ihre Lieblingsprodukte online bestellen und in der eigens installierten Hervis Smart Lounge bequem abholen. Neben der raschen Abwicklung, gibt es in der Hervis Smart Lounge außerdem Fachberatung bei einem etwaigen Umtausch.

Neue Filiale mit eigenem VCM-Shop

In der Filiale auf der Mariahilfer Straße 36 wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Vienna City Marathons auch ein eigener VCM-Shop eingerichtet. Dort dreht sich alles rund um das Thema Laufen und den Vienna City Marathon. Beraten werden Kunden dort von Fachberatern, die selbst am Vienna City Marathon teilgenommen haben. Sie sind an "VCM approved"-Buttons erkennbar. Vor Ort wird es außerdem viele VCM-Produkte im Angebot geben.

Im Store sind auch Screens angebracht, die eine direkte Verknüpfung mit dem Online-Shop möglich machen. In der Filiale wartet ein 26-köpfiges Team unter der Führung von Daniel Karl.

Eröffnung: Diese Highlights sind zu erwarten

Am 23. August findet bereits das VIP Opening statt. Hier sind alle Goldkunden mit einer digitalen Kundenkarte eingeladen, bereits von 18 bis 22 Uhr im neuen Store zu shoppen.

Beim VIP Ppening, aber auch bei der offiziellen Eröffnung am 24. August gibt es die Gelegenheit, einen eigenen NIKE Ebernon zu designen. Außerdem wird die Künstlerin Carina Lindmeier mit fachlichem Know-how mit Rat und Tat zur Seite stehen.