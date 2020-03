"Moderne Technik macht es möglich": Schönborn hält tägliche Live-Messe

Aufgrund der Corona-Krise hält Kardinal Schönborn täglich eine Live-Messe im Internet. Diese wird um 8 Uhr live übertragen.

Kardinal Christoph Schönborn wird angesichts der Corona-Krise von nun an täglich eine Live-Messe im Internet abhalten. Die Frühmesse des Kardinals und seiner kleinen Hausgemeinschaft in der Andreaskapelle, der Hauskapelle des Wiener Erzbischofs, wird von nun an täglich um 8 Uhr live übertragen, teilte die Erzdiözese am Dienstag in einer Aussendung mit.