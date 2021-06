Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung für Jugendliche in EU

Moderna hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Es wäre der zweite Impfstoff in der EU für Jugendliche.

Der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Bei einem positiven Votum der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wäre der Moderna-Impfstoff das zweite für Jugendliche in der EU zugelassene Vakzin nach dem von Biontech/Pfizer. "Wir sind ermutigt, dass der Moderna Covid-19-Impfstoff (...) bei Jugendlichen hochwirksam ist", sagte Unternehmenschef Stephane Bancel.