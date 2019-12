Modelabel Jones aus Wien wird saniert und fortgeführt

Das Wiener Damenmodelabel Jones wird fortgeführt, zwei Filialen in Vösendorf und Salzburg bleiben jedoch geschlossen. Das Sieht der Sanierungsplan des Unternehmens vor.

Das in die Insolvenz geschlitterte Wiener Damen-Modelabel Jones wird fortgeführt. Der Sanierungsplan ist am Dienstag von den Gläubigern angenommen worden, teilten die Kreditschützer nach dem entscheidenden Gerichtstermin mit. Zwei Filialen in Einkaufszentren, eine in Vösendorf und eine in Salzburg, sind am Montag jedoch gerichtlich geschlossen worden. Auch im Zentrallager wurden Teile aufgelassen.