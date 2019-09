Wiener Damen-Modelabel Jones ist insolvent

Ein international tätiges österreichisches Familienunternehmen kämpft um seinen Verbleib am Markt: Das Modelabel Jones hat am Montag ein Sanierungsverfahren angemeldet. Eine Fortführung ist jedoch geplant.

Das österreichische Damen-Modelabel Jones mit 35 Filialen und 168 Mitarbeitern ist insolvent. Die hinter dem Label stehende Rose GmbH hat heute, Montag, einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht, teilte die Firma in einer Aussendung mit. Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent geboten.

Jones-Geschäftsführer schildert aktuelle Herausforderung

Als Gründe für die Insolvenz sieht das im Jahr 1972 gegründete Unternehmen die fortschreitende Globalisierung der Modeindustrie, neue Online-Konkurrenz, Preisverfall und geändertes Konsumverhalten. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir kämpfen als österreichisches Familienunternehmen in einem immer schwieriger werdenden Markt in Konkurrenz vor allem auch gegen internationale Großkonzerne", sagte Jones-Geschäftsführer und -Miteigentümer Gabor Rose. Nur aufgrund der Stammkunden, Mitarbeiter und Partner habe man "so lange am Markt bestehen" können.