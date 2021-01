"Mock-up-Verfahren" bei Impfstoffen für Covid-Mutanten möglich

Sollten die aktuellen mRNA Impfstoffe nicht gegen neu auftretende Corona-Mutanten wirken, können sie in zwei Tagen daran angepasst werden.

mRNA Impfung für Mutanten könnte rasch genehmigt werden

Dies wäre dann ein sogenanntes "Mock-up-Verfahren" (Attrappen-Verfahren), so Kollaritsch, der am Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der (Meduni) Wien arbeitet. Wie dieses funktioniert, wurde für Influenza-Pandemien festgelegt: Es wird ein "Mock-up"-Impfstoff entwickelt, der gegen irgendeinen Influenza-Stamm gerichtet ist, dem die Bevölkerung noch nicht ausgesetzt war. Denn man weiß schließlich nicht, welcher Stamm in Zukunft eine Pandemie auslösen könnte.