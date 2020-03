Mobilfunker: Kapazität für Telefonie und Internet ausreichend

In Österreich ist die Auslastung der Telefonie- und Datennetze gestiegen. Eine Überlastung drohe aber nicht.

Ausreichend Kapazitäten für vermehrte Internetnutzung

So registriert etwa Magenta seit Mittwoch einen Anstieg der Internetnutzung und Telefonie in ihren Netzen. "Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen wird, nachdem mehr Menschen und Familien zuhause bleiben statt ins Büro oder in die Schule zu gehen", hieß es am Montag auf APA-Anfrage. Man sei aber für eine Zunahme der Nutzung von Internet und Telefonie gerüstet und es sei ausreichend Kapazität vorhanden. Allerdings seien in vielen Unternehmen die VPN-Einstellungen nicht für den mobilen Einsatz optimiert und daher sei oft der Datendurchsatz deutlich geringer als ohne VPN. Einer der größten Treiber beim Datenverbrauch sei das Videostreaming, vor allem abends nach den Bürozeiten.