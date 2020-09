Das Pilotprojekt für schnellere Coronavirus-Tests an Wiener Schulen wurde am heutigen Dienstag vorgestellt.

Mobile Teams sollen schnellere Coronavirus-Tests an Wiens Schulen ermöglichen

Die Abwicklung und Auswertung von Coronavirus-Tests an Wiener Schulen soll beschleunigt werden. Das sollen mobile Teams, die bei Verdachtsfällen ausrücken und mittels Gurgeltest Proben entnehmen, ermöglichen. Innerhalb von maximal 24 Stunden soll so Klarheit herrschen, ob der betreffende Lehrer oder Schüler tatsächlich infiziert ist. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde am Dienstag von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) präsentiert.

Zuletzt hatte es lautstarke Kritik wegen teils chaotischer Zustände im Schulbetrieb gegeben. Zwischen der Meldung eines Verdachtsfalls und der Testung und dann noch einmal bis zum Vorliegen des Resultats würde viel zu viel Zeit vergehen, wurde moniert. Dies soll sich nun ändern: "Wir wollen, dass Testungen an Schulen und die entsprechenden Rückmeldung binnen 24 Stunden erfolgen soll", sagte Faßmann. Dazu wird es eine eigene Ansprechstelle geben, das Gesundheitstelefon 1450 muss nicht kontaktiert werden.

Im Rahmen des Pilotprojekts werden vier mobile Teams eingerichtet, die in die Schulen kommen - wobei ein Ausbau auf bis zu acht möglich ist. Wenn gewünscht, werde man auch den anderen Bundesländern helfen, betonte der Minister.