Mobile Pflege: NÖ nahm weitere Drive-in-Stationen für Corona-Tests in Betrieb

In Wiener Neustadt, Mistelbach und Zwettl sind nun ebenfalls Drive-in-Stationen für Corona-Tests von mobilen Pflegekräften verfügbar.

Coronavirus-Tests für mobile Pflegekräfte gibt es nunmehr in allen Landesteilen Niederösterreichs. Nach St. Pölten und Amstetten im April sind auch Drive-in-Stationen in Wiener Neustadt, Mistelbach und Zwettl in Betrieb genommen worden.