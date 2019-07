Mobbing an Wiener Schule: Lehrerin beruft gegen Suspendierung

Nachdem schwere Vorwürfe gegen eine Lehrerin in Wien-Währing aufgrund von Mobbing bekannt wurde, wurde sie suspendiert. Nun hat sie Beschwerde gegen den Bescheid der Disziplinarkommission eingelegt.

Schwere Vorwürfe gegen Pädagogin in Wien-Währing



Die Pädagogin soll Schüler eines Gymnasiums in Wien-Währing über Jahre systematisch erniedrigt haben, außerdem wird ihr Willkür bei der Notenvergabe vorgeworfen. Die ersten Vorwürfe wurden in der Bildungsdirektion 2013 dokumentiert, die Lehrerin musste deshalb in der Vergangenheit bereits verpflichtend an einer Schulung der Sozialkompetenz teilnehmen. Bereits 2017 hat die Volksanwaltschaft in diesem Fall ein Prüfverfahren eingeleitet. Ergebnis war damals, dass die Behörde im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle nötigen Maßnahmen gesetzt habe. Nach einer Beschwerde von Eltern hat die Volksanwaltschaft ein weiteres Verfahren eingeleitet.