"Mix it like a woman": Sie ist die beste Barkeeperin Wiens

Österreichs einziger Wettbewerb für weibliche Barkeeperinnen, ging heuer bereits in die zweite Runde. In der Wiener Szenebar krypt traten am 16. September sechs Top-Bartenderinnen gegeneinander an.

Mit "Mix it like a woman" rief die Destillerie Puchheimer 2018 Österreichs ersten und einzigen Wettbewerb für weibliche Barkeeperinnen ins Leben, denn: Der Platz hinter dem Bartresen ist auch heute noch zumeist männlich besetzt. Nachdem zahlreiche Frauen aus ganz Österreich heuer dem erneuten Aufruf gefolgt waren, schafften es schließlich sechs Top-Bartenderinnen in das Finale von "Mix it like a woman 2019".

Fünf Minuten Vorbereitungszeit und sechs Minuten für die Live-Zubereitung von drei Gläsern eines Drinks: Die Finalistinnen mussten binnen kürzester Zeit alles geben, um die Jury zu überzeugen. Als große Siegerin ging schließlich Katharina Schwaller aus dem Wiener Ritz-Carlton Hotel mit "Wildrose" hervor, gefolgt von der Tirolerin Berit Glaser aus der Wiener Miranda Bar mit "Titania" und Olivia Brosz-Tsolin aus der niederösterreichischen Palmira Cocktail Manufaktur mit "Bock auf Bock".

Gewinnerin aus dem Wiener Ritz-Carlton

Katharina Schwaller zeigt sich stolz, den Wettbewerb für sich beansprucht zu haben. Über ihre Rezeptur mit dem Namen "Wildrose", die ihr nicht nur den 1. Platz, sondern auch ein Preisgeld von 1.000 Euro verschaffte, sagt die glückliche Siegerin: "Ich freue mich sehr, bei ‚Mix it like a woman 2019‘ mit meinem herbstlichen After-Dinner-Drink ‚Wildrose‘ gewonnen zu haben. Dabei trifft Hagebutte aus der Gattung der Rosen auf Brand aus ‚wildem‘ Bier – das ist leicht verständlich, low-alcohol und feminin."

Kreationen auf internationalem Niveau

Tom Sipos, Barkeeper-Legende und Gründer der Austrian Bar Academy, hat bereits an unzähligen Barkeeper-Challenges teilgenommen, diese mitorganisiert und als Juror begleitet. Zur zweiten Auflage von "Mix it like a woman" zieht er ein beeindrucktes Fazit: „Ebenso wie im Vorjahr hat sich das Niveau der eingereichten Rezepturen auf internationalem Standard bewegt und ließ von Anfang an erwarten, dass im Finale Feinheiten und Details entscheidend darüber sein werden, wer als Österreichs beste Barkeeperin hervorgeht – und dem war auch so. Wir gratulieren nicht nur den Gewinnerinnen auf den Stockerlplätzen, Katharina Schwaller, Berit Glaser und Olivia Brosz-Tsolin, sondern auch den Finalistinnen Kerstin Fabian, Martina Habison und Patricia Vankusova sowie allen weiteren Teilnehmerinnen zu herausragenden Drinks.“