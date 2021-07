Vom 11. bis 15. August findet das Sport-Großevent am Heumarkt statt

Vom 11. bis 15. August findet das Sport-Großevent am Heumarkt statt ©APA/ROLAND SCHLAGER

Mitten in Wien: 600 Tonnen Sand für Beach-Volleyball-EM aufgeschüttet

Am Heumarkt in zentraler Lage mitten in der Stadt stehen bereits alle Zeichen auf Beach Volleyball-Europameisterschaft. 600 Tonnen Sand wurden dort aufgeschüttet.

Wo sich sonst die Eisläufer tummeln, wird in Kürze Sand liegen und der Ball übers Netz fliegen: Erstmals ist der Heumarkt Schauplatz der Beach Volleyball EM in Wien.

Beach Volleyball EM: Vorbereitungen am Wiener Heumarkt