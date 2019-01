Mittel zur Schädlingsbekämpfung löst Großeinsatz in Wien-Landstraße aus

Am Montag wurden Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr zu einem Notfall in Wien-Landstraße alarmiert, da Mitarbeiter einer Firma über Erbrechen, Übelkeit und Schwindel klagten.

Nach dem Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmittel haben am Montag 21 Mitarbeiter einer Firma in Wien-Landstraße über Erbrechen, Übelkeit und Schwindel geklagt. Die Personen wurden zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht, um Folgeerkrankungen der Lunge ausschließen zu können, berichtete die Berufsrettung in einer Aussendung. Weitere Rettungsorganisationen und Feuerwehr waren ebenfalls ausgerückt.