Mitmachlabor "Vienna Open Lab" freut sich über 100.000 Besucher

Das Mitmachlabor "Vienna Open Lab" hat am Freitag den 100.000sten Besucher empfangen. Der Schüler des BG/BRG Stockerau in Niederösterreich hat mit seiner Klasse am Analytikpraktikum zum Thema Koffein teilgenommen. Er erhielt einen Büchergutschein, teilte das Labor am Freitag mit.