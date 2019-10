Mitbewohner mit dem Umbringen bedroht: Festnahme in Wien-Liesing

In einem Mehrparteienhaus einer sozialen Einrichtung kam es am Freitagabend in Wien-Liesing zu einem Streit. Ein alkoholisierter 55-Jähriger drohte zuerst zwei Mitbewohnern via Telefon mit dem Umbringen, dann randalierte er auch noch vor deren Zimmer.

Beamter wurde bei Festnahme in Wien-Liesing verletzt

Bei seiner Festnahme versetzte der Beschuldigte einem Beamten einen Kopfstoß und verletzte ihn an der Nase. Grund für den Streit dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. "Er gab an, dass er immer aggressiv wird, wenn er Alkohol trinkt", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.