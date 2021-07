Die Mitarbeiterin an der Feinkost war ihm zu langsam: 45-Jähriger randaliert im Supermarkt.

Mitarbeiterin war zu langsam: Wursttheke in Wiener Supermarkt zertrümmert

Am Montagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Wien-Favoriten, nachdem ein Kunde das Glas der Wursttheke mit einem Faustschlag zertrümmerte.

Gegen 18.30 Uhr eskalierte die Situation in einem Supermarkt in Wien-Favoriten komplett. Ein 45-jähriger österreicher Staatsbürger beschimpfte und bedrohte die Supermarkt-Angestellte an der Wursttheke, weil sie seinem Empfinden nach zu langsam gearbeitet haben soll.

Mit einem Faustschlag zertrümmerte er das Glas der dortigen Wursttheke. Die einschreitenden Polizisten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Auch bei der Festnahme wehrte er sich und verletzte dabei einem Beamten, der vom Dienst abtreten musste.