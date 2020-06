Mitarbeiter und Patienten im Landesklinikum Neunkirchen Corona-positiv

Im Landesklinikum Neunkrichen wurden sechs Mitarbeiter und fünf Patienten positiv auf das Coronavirus getestet. Bis Ende der Woche ist der Krankenhausbetrieb weitestgehend eingestellt, nur Notfälle werden behandelt.

Im Landesklinikum Neunkirchen sind sechs Mitarbeiter und fünf Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden. Aufgrund der Situation könnten in dem Krankenhaus "vorerst bis Montag keine Patientenbesuche stattfinden, danach wird die weitere Vorgehensweise entschieden", teilte die NÖ Landesgesundheitsagentur mit. In den vergangenen Tagen seien penible Testungen durchgeführt worden.

Die Mitarbeiter wurden laut Landesgesundheitsagentur umgehend vom Dienst frei gestellt. Alle Kollegen, die direkten Kontakt mit den Infizierten hatten, würden derzeit getestet. Von den fünf positiv getesteten Patienten seien drei nach Melk transferiert worden. Je eine Person befinde sich in Wiener Neustadt bzw. Neunkirchen. Auch alle Patienten (in Neunkirchen, Anm.) würden auf das Virus untersucht.

Landesklinikum sagt Operationen ab

"Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass das Virus noch immer höchst aktiv ist und die in den NÖ Kliniken getroffenen Maßnahmen nach wie vor ein Höchstmaß an Prävention bieten. Wir ersuchen daher alle, die notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an allen Klinikstandorten, wie das Händedesinfizieren und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, weiterhin einzuhalten", so die Landesgesundheitsagentur.