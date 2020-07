Mitarbeiter des Außenministeriums Covid-positiv

Im Außenministerium gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet, er habe nur sehr leichte Symptome.

Ein Mitarbeiter im Kabinett des Außenministeriums ist am Freitag positiv auf SARS-CoV2 getestet worden. Der Mitarbeiter habe sich vergangenes Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten, teilte eine Sprecherin der APA am Freitagabend mit. Der Infizierte befinde sich in Heimquarantäne. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, auch habe er nur sehr leichte Symptome.