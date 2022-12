Mit WEGA-Unterstützung: 39-Jähriger nach Drohung mit Messer in Wien festgenommen

In der Buchengasse in Wien-Favoriten gab es eine Festnahme.

In der Buchengasse in Wien-Favoriten ist es am Dienstagnachmittag zur Festnahme eines 39-Jährigen gekommen. Er soll seinen Mitbewohner während eines Streits mit dem Umbringen bedroht, hierzu ein Küchenmesser in die Hand genommen und Stichbewegungen angedeutet haben.

Der Mitbewohner trat die Flucht aus der Wohnung in der Buchengasse im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten an und wandte sich an die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA in der Wohnung fest, berichtet die Wiener Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, darüber hinaus wird er wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Laut der Aussendung ist er in Polizeigewahrsam, eine Einvernahme fand noch nicht statt.