Mit Tretroller geschlagen und bestohlen: Festnahme in Wien-Leopoldstadt

In der Nacht auf Sonntag konnte Polizisten nach einem Raub den mutmaßlichen Täter festnehmen. Zuvor soll dieser sein Opfer geschlagen und bestohlen haben.

Ein 33-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag in der Praterstraße in Wien-Leopoldstadt eine flüchtige U-Bahn-Bekanntschaft überfallen zu haben. Die beiden Männer, die sich nicht kannten, unterhielten sich in der U1 und stiegen dann gemeinsam gegen 00.30 Uhr beim Nestroyplatz aus. Plötzlich attackierte der eine den anderen mit einem Tretroller und raubte einen Rucksack.