Mit Schreckschusspistole bewaffnete Räuber wollten Fahrräder: Festnahme

In Wien-Hernals kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem versuchten Raub. Die beiden Tatverdächtigen, die eine Schreckschusspistole bei sich hatten, wollten die Fahrräder ihrer Opfer.

In der Nacht auf Sonntag ist es laut Opferaussagen in der Geblergasse in Wien-Hernals zu einem Raubversuch mittels Schreckschusspistole gekommen. Dabei forderten die beiden Tatverdächtigen die Fahrräder, mit denen die Opfer unterwegs waren. Diesen gelang jedoch die Flucht.