Mit Parov Stelar und Robin Schulz: VAZ St. Pölten wird eröffnet

Am 25. Oktober treten u.a. Parov Stelar und Robin Schulz bei der Eröffnung des VAZ St. Pölten auf. Damit wird das Veranstaltungszentrum feierlich eröffnet.

Nach einem Umbau eröffnet das Veranstaltungszentrum (VAZ) St. Pölten mit dem Beatpatrol-Festival am 25. Oktober. Der neue, höhere Bühnenturm ermögliche auch die Umsetzung technik-intensiver Großkonzerte und Events, wurde am Freitag mitgeteilt. "Damit ist das VAZ St. Pölten in diesem Sektor wieder konkurrenzfähig." Die Stadt und das Land Niederösterreich haben 9,5 Millionen Euro investiert.