10 Jahre Beatpatrol Festival mit Parov Stelar und Robin Schulz

Beim diesjährigen Beatpatrol heizen Parov Stelar und Robin Schulz den Festivlbesuchern auf der Mainstage ordentlich ein. Insgesamt werden mehr als 50 Künstler auftreten.

Parov Stelar und Robin Schulz werden beim Beatpatrol-Festival am 25. Oktober in St. Pölten zu Gast sein. Die 2009 ins Leben gerufene Veranstaltung wird heuer nach dem VAZ-Zubau in noch größerem Ambiente über die Bühne gehen - damit werde Österreichs schon bisher größtes Indoor-Festival weiter wachsen, wurde am Dienstag per Aussendung angekündigt. Insgesamt werden mehr als 50 Künstler auftreten.