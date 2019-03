Mit mehr als 2 Promille unterwegs: Alko-Lenker prallte gegen Baumgruppe

Am Samstag forderte ein Verkehrsunfall im Bezirk Lilienfeld zwei Verletzte. Der Lenker hatte mehr als zwei Promille.

Ein Alkolenker ist am Samstagnachmittag in Ramsau (Bezirk Lilienfeld) mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Baumgruppe geprallt. Der 27-jährige Einheimische dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichtete die Polizei am Montag. Er und eine 21-jährige Mitfahrerin wurden verletzt.