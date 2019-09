Mit Listenhund in Wien 15: Betrunkenes Frauchen griff Polizei an

Gestern Nacht kam es in Wien-Rudolfsheim zu einem Streit mit einer betrunkenen Frau, die einen Listenhund mit sich führte. Als die Polizei gerufen wurde, griff die Frau auch die Beamten an.

Unmittelbar vor einer Hundezone in der Dadlergasse in Wien-Rudolfsheim kam es am Dienstag kurz vor Mitternach zu einem Streit zwischen zwei Hundehalterinnen. Eine Frau gab an, dass sie mit ihrem Hund spazieren war, als plötzlich ein sogenannter Listenhund ohne Leine und Maulkorb auf ihren Hund zugelaufen kam und sich auf ihn stürzte. Der Frau ist es gelungen die beiden Tiere zu trennen und die Polizei zu verständigen.