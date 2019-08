Mit ins Boot holen: Polizei Wien lädt zum Ferienspiel

Der Seedienst der Wiener Polizei lädt am 10. August zum Ferienspiel an den Wiener Handelskai ein. Interessierte können dort die Polizei hautnah erleben.

Am 10. August 2019 findet von 13 Uhr bis 18 Uhr das WienXtra Ferienspiel beim See- und Stromdienst der Wiener Polizei in der Wiener Leopoldstadt am Handelskai 26 statt. Mit dabei ist auch diesmal "Gustav, der sprechende Funkwagen". Außerdem gibt es eine Waffen- und Geräteschau der WEGA, abwechslungsreiches Programm der Kinderpolizei, ein ausgestelltes Polizeimotorrad und diverse andere Kinderattraktionen.