Mit der Wiener Linien Jahreskarte am 15. und 16. September gratis ins Wien Museum

Jahreskarten-Besitzer der Wiener Linien genießen am 15. und 16. September freien Eintritt ins Wien Museum. Mehr zur Gratis-Aktion hier.

Am Samstag und Sonntag, den 15. und 16. September 2018, genießen Besitzer einer Jahreskarte der Wiener Linien von 10.00 bis 18.00 Uhr freien Eintritt ins Wien Museum.

Gratis Eintritt ins Wien Museum mit der Jahreskarte der Wiener Linien

Der “Weltstadtarchitekt” starb vor genau 100 Jahren. Aus diesem Anlass präsentiert das Wien Museum Wagners Gesamtwerk in einer umfassenden Großausstellung. Rund 500 Objekte zeichnen ein äußerst detailreiches Bild des Architekten und Menschen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – dem Beginn der Moderne, den er wesentlich mitgeprägt hat. So finden sich neben Zeichnungen, Entwürfen und Modellen auch Möbel, Gemälde und persönliche Gegenstände.